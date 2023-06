Ana Maria fica impaciente com convidada e causa climão ao vivo no Mais Você

"Graças a Deus eu posso, mas a maioria do povo brasileiro não pode ter uma profissional em casa. Então, o que eu tô tentando conversar com você é pra cair no popular. Você deve conversar também com gente que não consegue te contratar. O que eu tenho que escolher pra minha casa ter uma boa iluminação? Não precisa ser profissional. O que eu tenho que olhar na lâmpada? Qual é a recomendação?", questionou a apresentadora.

A apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, ficou impaciente e causou climão com uma especialista em iluminação que foi ao programa nesta terça-feira (20).

