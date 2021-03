Sábado tem live de Gusttavo Lima; assista aqui

Gusttavo Lima anima este sábado (6) com um show ao vivo para o público assistir do conforto do lar, seguindo as regras de restrições durante a pandemia.

A live “Buteco”, com Lucas Esticado, está programada para começar às 20h (horário de Brasília) e 19h (horário de Manaus).

O show é bem aguardado. Desde cedo, fãs colocaram o nome do cantor nos assuntos mais comentados do Twitter, na expectativa de como será o show com a possível reconciliação do sertanejo com a ex-mulher, Andressa Suita.