Rose Miriam desabafa após 1 ano da morte de Gugu e relembra acidente

Rose Miriam publicou um vídeo nas redes sociais para comentar sobre a morte de Gugu Liberato, que completa 1 ano neste sábado (21). “É um dia muito triste. Sei que, para vocês todos que estão ouvindo agora, também é um dia muito difícil, porque sei o quanto vocês amavam o Gugu. O Gugu amava vocês. O Gugu amava o público dele”, disse.

“A dor é muito grande, a saudade é muito grande. Chega a cortar meu coração, chega a me deixar doente. É muito difícil. Eu sinto saudade do sorriso dele. É do que mais sinto saudade, do sorriso de orelha a orelha”, contou.

A mãe dos filhos de Gugu contou ainda que o apresentador morreu no momento do acidente em casa. “Ele faleceu na hora que caiu. Não teve o que fazer. A gente chegou no hospital e a médica falou para mim: 'morte cerebral, não tem o que fazer'. Eu perguntei 'Por favor opera ele'. Ela falou que não adiantava, ele já estava em morte encefálica”, relembrou.

Rose se diz incrédula com a morte após um ano. Eu não acreditava, eu não acredito até hoje que o Gugu se foi. Não sei nem falar direito, não entra na minha cabeça ainda”, disse.