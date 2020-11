Marcelo de Carvalho detona Xuxa ao comentar processo contra Sikêra Jr.

Marcelo de Carvalho, dono da RedeTV!, usou as redes sociais para criticar Xuxa Meneghel após a decisão judicial do processo movido pela apresentadora contra Sikêra Jr.

De quebra, o empresário aproveitou para criticar a TV Globo, onde Xuxa fez carreira antes de ir para a Record: "É incrível a arrogância dessa Xuxa e outros que estão parados no tempo em que uma emissora mandava no Brasil. #Decadentes. Recomendo a eles a leitura do ótimo 'Declínio e Queda do Império Romano'de Edward Gibbon.", escreveu.

A Justiça do Estado de São Paulo negou em primeira instância o pedido de Xuxa Meneghel para tirar Sikêra Jr. do ar no programa Alerta Nacional, da RedeTV!, após ele fazer acusações de pedofilia e apologia às drogas contra ela, em rede nacional.