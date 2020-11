Ronnie Von fala sobre morte de Vanusa: 'estava durando, não vivendo'

Ronnie Von falou sobre a morte da cantora Vanusa, com quem protagonizou a novela 'Cinderella 77', em 1977 na TV Tupi.

"Com o coração apertado", disse. "Para mim é a perda da minha princesa, da minha Cinderela 77. Uma época em que nós confidenciamos uns aos outros, nossas alegrias e nossos momentos emocionais. Ela, na época, perdidamente apaixonada por Augusto César Vannucci e eu num momento difícil, numa separação muito doída. Isso fez com que nós nos uníssemos para sempre", lamentou.

O cantor contou, ao Uol, que acompanhava a luta de Vanusa no tratamento de uma demência semelhante ao Alzheimer: "É uma doença que não tem cura e que leva o paciente a momentos irreversíveis. Com toda a certeza, não era vida, acho que a Vanusa estava durando, não vivendo. Para ter como um consolo, foi um descanso".

No período em que teve saúde, no entanto, Vanusa teve uma boa vida, garante o cantor, que acredita que ela ficará bem melhor agora, no segundo plano.