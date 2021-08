Romário ficou fora da Copa de 2002 por sexo com aeromoça, diz Vampeta

O ex-jogador Vampeta soltou uma revelação sobre Romário na Copa do Mundo de 2002, contando que o motivo do craque ter ficado de fora do campeonato foi por ter passado de todos os limites ao fazer sexo com uma comissária de bordo na concentração para a partida contra o Uruguai.

"Dizem as más línguas que ele 'comeu' a aeromoça. Dizem que a aeromoça deu mole antes do jogo contra o Uruguai, e o Baixinho 'podpah' no hotel", afirmou Vampeta em entrevista ao Podpah, no YouTube.

A comissária de bordo seria do jatinho em que os atletas viajavam em voos fretados com uma equipe de bordo fixa.

Segundo Vampeta, a situação aconteceu antes da partida marcada para o dia 1º de julho de 2001, em Montevidéu.

"O Felipão ficou sabendo. Os seguranças falaram que o Romário fugiu e tava no quarto com a aeromoça. Eu não estava nesse jogo", disse Vampeta

"E dentro de campo não teve podpah. O Baixinho não pegou na bola.", disparou ele, falando sobre a performance que deixou a desejar em campo.

Com a atitude, Felipão não quis mais convocar Romário. "O Felipão chamou o Emerson, Cafu, Roberto Carlos e o Rivaldo e falou 'vou esperar o Ronaldo recuperar, não chamo mais o Baixinho e conto com vocês'.".

Romário já chegou a negar a história publicamente, em outras ocasiões em que veio à tona. "O Felipão acreditou nisso, mas não teve. Se fiquei de fora da Copa por causa disso, perdi duas vezes. Não fui à Copa e não comi a aeromoça, que era a maior gostosa", disparou ele em 2010 ao jornal O Globo.