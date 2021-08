Rolling Stones entrarão em turnê sem Charlie Watts em setembro

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Os Rolling Stones decidiram dar continuidade à sua nova turnê mesmo após a morte do baterista Charlie Watts, informou a produtora Concerts West, responsável pelos shows.

Watts, que morreu nesta terça-feira (24) em Londres, já não participaria das apresentações. Ele estava afastado da carreira musical por problemas de saúde.

A turnê, batizada de "No Filter", terá 12 apresentações nos Estados Unidos. A estreia está marcada para 26 de setembro em St. Loui, no Missouri, e o encerramento em Austin, no Texas, em 11 de novembro.

A retomada da turnê foi anunciada em julho, após adiamentos provocados pela pandemia. Watts será substituído por Steve Jordan, que também assumiu a posição em 2004, quando o baterista se ausentou para tratar um câncer.

Tudo estava planejado para ocorrer desta maneira, mas a ideia era que Watts voltasse às baquetas para celebrar os 60 anos dos Rolling Stones no ano que vem.

Watts comunicou seu afastamento 19 dias antes de morrer, após ter sido submetido a uma cirurgia de emergência, cujas causas não foram reveladas.

"Estou me esforçando para ficar bem, mas aceitei, por recomendação médica, que isso vai demorar um pouco. Depois de toda a decepção com o atraso na turnê provocado pela Covid, não quero que os fãs dos Stones nos Estados Unidos que já compraram ingressos tenham outro adiamento ou cancelamento. Por isso, pedi que meu grande amigo Steve Jordan me cobrisse", disse Watts.