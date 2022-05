Rogério, pai de MC Gui, vomita durante prova do 'Power Couple'

Rogério, pai do Mc Gui, vomitando na prova do #PowerCouple : "É meleca com vômito" pic.twitter.com/esd2Zy5Yfi

Rogério, pai do cantor MC Gui, vomitou nesta quarta-feira (04) durante a prova no Power Couple que valia um carro 0 km. Em uma disputa nas alturas, mesmo passando mal no campo de prova, Rogério se recusou em deixar a atividade alegando que 'só sairia morto'.

