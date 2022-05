Criolo lamenta morte da irmã mais nova por Covid-19

Criolo lança nesta quinta (5) o quinto disco de sua carreira, "Sobre Viver". Feito durante a pandemia, o álbum tem uma música em homenagem à irmão do artista e também à sua mãe, Dona Vilani -que, inclusive, canta na faixa. A música "Pequenina" também tem participações do funkeiro MC Hariel e da cantora Liniker.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ano passado, o rapper Criolo perdeu a irmã mais nova, Cleane Gomes, de 38 anos, vítima da Covid-19. "Acabou com a gente. Arrasou minha família. Todo mundo trancado, aquele bagulho. Pensei que eu ia dar força para minha mãe, mas foi ela que deu força pra mim. Toda hora eu tenho que agradecer de joelhos às pessoas na minha vida", o rapper disse, em entrevista à treportagem.

