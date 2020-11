Roger Waters, do Pink Floyd, pede votos para viúva de Marielle Franco

O cantor Roger Waters, ex-Pink Floyd, gravou um vídeo, neste sábado (14), em que pede votos para a candidata a vereadora Monica Benício (PSOL), viúva de Marielle Franco.

No vídeo e em português, ele fala o número da candidata nas urnas. "Ela vai tirar o Brasil dos assassinos, dos bandidos, dos milicianos e devolver ao povo", disse. "E lembrem-se: nós estamos com vocês".

A candidata comemorou o apoio do cantor. "Que emoção!", afirmou.

Não é a primeira vez que Roger Waters comenta sobre as eleições no Brasil. Em 2018, depois do primeiro turno da eleição presidencial, ele mostrou no telão de seu show no Allianz Parque, em São Paulo, a inscrição "#EleNão". Na ocasião, ele recebeu vaias e xingamentos do público.