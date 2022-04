Rodrigo Mussi sofre acidente de carro, passa por cirurgia e estado é delicado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, sofreu um acidente de carro e está internado no Hospital das Clínicas. Segundo a assessoria, ele sofreu traumatismo craniano além de fraturas pelo corpo. Ainda segundo comunicado, o ex-brother está em estado considerado delicado, mas estável.

Às 22h desta quinta-feira (31), ele estava sendo submetido a uma cirurgia múltipla na perna e também na cabeça.

Segundo a Quem, Rodrigo estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto e foi arremessado à parte da frente do carro após uma batida. No Bom Dia SP desta quinta, uma reportagem sobre o acidente foi exibida, mas sem afirmar que Rodrigo estava dentro do veículo.

Na noite de quarta-feira (30), Rodrigo estava no estádio do Morumbi assistindo ao jogo entre São Paulo e Palmeiras ao lado do amigo e também ex-BBB Gui Napolitano. O acidente foi depois disso, durante a madrugada.

Já nesta quinta, Napolitano foi às redes sociais pedir para que os fãs orassem por Mussi, mas também não deu detalhes de como ele estaria nem em que hospital está internado.

Ex-participantes do BBB manifestaram apoio como Laís Caldas. "Gente, o Rodrigo precisa muito da nossa oração nesse momento. Vamos emanar muita energia positiva", escreveu ela em publicação.