Rodrigo Mussi sofre acidente de carro e está internado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, sofreu um acidente de carro e está internado no Hospital das Clínicas, que não divulgou ainda seu estado de saúde. A informação foi publicada por sua assessoria e por quem administra as redes sociais dele, mas não houve mais detalhes.

De acordo com o site UOL, Rodrigo estaria em estado grave e tendo sido submetido a uma cirurgia para drenar uma hemorragia no cérebro.

Segundo a Quem, Rodrigo estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto e teria sido arremessado à parte da frente do carro após uma batida. No Bom Dia SP desta quinta, uma reportagem sobre o acidente foi exibida, mas sem afirmar que Rodrigo estava dentro do veículo.

Na noite de quarta-feira (30), Rodrigo estava no estádio do Morumbi assistindo ao jogo entre São Paulo e Palmeiras ao lado do amigo e também ex-BBB Gui Napolitano. O acidente foi depois disso, durante a madrugada.

Já nesta quinta, Napolitano foi às redes sociais pedir para que os fãs orassem por Mussi, mas também não deu detalhes de como ele estaria nem em que hospital está internado.