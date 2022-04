Rodrigo Mussi foi extubado e já consegue falar e andar, diz irmão

O irmão de Rodrigo Mussi, o advogado Diogo Mussi, disse neste domingo (17) que o ex-bbb foi extubado na última quarta-feira (13) e já consegue falar e andar.

“Finalmente, o Rod está sem o tubo e falando, com certa dificuldade. Já consegue ficar em pé e dar alguns passos com a ajuda dos enfermeiros. Em breve, terá alta da UTI. O Rodrigo renasceu!”, disse Diogo em publicação no instagram.

A primeira tentativa de fazer a extubação de Rodrigo no domingo (10) não havia dado certo, pois o mesmo teve falência respiratória, e assim, o tubo foi recolocado. Já na quarta (13) houve nova tentativa realizada com sucesso. Com isso, o ex-bbb respira sem ajuda dos aparelhos.

O advogado também explicou, durante coletiva em frente ao hospital, que Mussi está se alimentando com comida pastosa e líquida.