Paola Carosella critica Maíra Cardi por fala sobre ‘estupro alimentar’: 'mulher louca'

Paola também alfinetou sobre controle de Maíra sobre a alimentação do marido, Arthur Aguiar, confinado na casa do BBB22. “O nome dela é Maíra, ela emagrece essas estrelas globais, deixa todo mundo magro. Ela é uma folhinha de dendê assim, toda malhada. E o marido dela entrou no ‘BBB’ e não come mais a comida que ela faz toda mensurada”, disse Carosella.

Em entrevista dada ao GNT na última segunda (11), Paola disse que Maíra é “uma mulher louca”. “Tem muitos papos por aí sobre comida. E tem muita gente muito maluca. Tem a mulher do Arthur Aguiar que falou do estupro alimentar. Que mulher louca”, disse a chef.

