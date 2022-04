Rodrigo inicia terapia ocupacional e está 'ciente' de acidente, diz irmão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, compartilhou novas informações sobre a recuperação. Ele afirma que o ex-BBB iniciou uma terapia ocupacional após receber alta hospitalar na quinta-feira (28).

"Hoje o Rodrigo iniciou a terapia ocupacional e já subiu de nível. Também foi bem na fisioterapia, mesmo com o cansaço no final. Está claro que, cada vez mais, o Rodrigo tem ciência do que aconteceu com ele e isso faz parte da terapia", afirmou nos Stories do Instagram.

O irmão do participante do "BBB 22" também exaltou a rapidez da recuperação. "Ele alegrou com as visitas que recebeu e amanhã o dia será de descanso", completou.

Transferido para um centro de reabilitação após receber alta, Rodrigo iniciou a fisioterapia nesta sexta-feira (29). O tratamento intensivo será iniciado na segunda-feira (2), informou Diogo.

O ex-BBB precisou passar por cirurgias na cabeça e perna direita após sofrer um acidente de carro no fim de março em São Paulo.

Segundo o jornal O Globo, ele vai completar o tratamento na Rede Lucy Montoro, centro reconhecido internacionalmente e adepto a tecnologias como fisioterapia robótica e gameterapia. Ao jornal, o irmão de Rodrigo afirma que a unidade "tem uma estrutura de primeiro mundo".

Vinculada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a Rede Lucy Montoro está entre as 20 instituições escolhidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para serem centros colaboradores para reabilitação.

No centro de reabilitação, Rodrigo realiza uma série de exercícios para reaprender movimentos básicos. Um deles é a "gameterapia", que estimula os membros superiores colocando o paciente num jogo virtual.

A instituição também é a única na América Latina que usa a tecnologia InMotion, em que um suporte movimenta os braços do paciente de acordo com desafios propostos por um jogo digital, incentivando a pessoa a reaprender as habilidades motoras.

Segundo especialistas consultados pelo jornal, uma das principais vantagens do uso de robôs é a aceleração da reabilitação: casos que exigiriam um ano de exercícios fisioterápicos na piscina, por exemplo, já foram reabilitados em um ano com a fisioterapia robótica.

O acidente envolvendo o ex-participante do "BBB 22" aconteceu por volta de 3h da madrugada do dia 31 de março, na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Eusébio Matoso, em São Paulo.

Rodrigo voltava do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, onde assistiu ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O carro de aplicativo em que o ex-BBB estava se chocou contra a traseira de um caminhão e ele teria sido arremessado para a frente do veículo.

O motorista do carro, Kaique Faustino Reis, e o do caminhão realizaram teste de bafômetro, mas ambos deram negativo. A batida foi registrada como lesão corporal culposa e depende dos familiares do ex-BBB registrar queixa criminal para seguir as investigações.