Após ataque de fãs, Arthur Aguiar desmente boato de que foi barrado em evento

Depois dos ataques que a ‘Padaria’, seu fã-clube pós-BBB, fez contra a revista Vogue, Arthur Aguiar desmentiu o boato de que teria sido barrado do Baile da Vogue que aconteceu no Copacabana Palace e reuniu famosos e ex-bbbs.

Em conversa com o Uol, o ator garantiu que não foi porque tinha outro evento para comparecer. Arthur participou da turnê de Luan Santana, Luan City Festival na mesma noite.



Foto: Eduardo Martins

"Vi por alto, estou bem alienado ainda, que está rolando uma confusão com o negócio do Baile da Vogue, que eu não fui convidado. (...) Mas, enfim, quero dizer que isso não é verdade. Felizmente a minha agenda está bem lotada, graças a Deus estou trabalhando bastante", disse.

"Estou indo para lá agora, então não daria para fazer (o Baile da Vogue), de forma nenhuma. Essa história não existe. Hoje gravei para o Fantástico, tá cheio de coisa legal por aí, domingo vou estar no Luciano Huck, então, ó, esquece", disse ele na ocasião.

O ator comemorou os frutos da sua passagem pelo BBB 22: "Eu nunca imaginei que a vida de um campeão do 'BBB' seria tão incrível, que eu teria tanta coisa legal para fazer, que as portas estariam tão abertas como estão, e que as pessoas estariam me recebendo com tanto carinho, me chamando para fazer coisas legais. Estou me conectando com tantas pessoas que eu sempre sonhei em me conectar. Estou muito feliz e muito agradecido a vocês que votaram", finalizou.