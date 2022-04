Rodrigo está mais consciente e faz exercícios neurológicos após alta da UTI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após Rodrigo Mussi ter alta da UTI nesta quarta (20), Diogo Mussi, irmão do ex-participante do "BBB 22" (TV Globo), divulgou novas informações sobre o estado de saúde do ex-BBB. Em vídeo publicado pelo Gshow, Diogo conta que Rodrigo está se alimentando com alimentos como arroz e purê, está "mais consciente" e fazendo exercícios neurológicos.

"Hoje [quarta] o Rodrigo teve alta da UTI. Já está se alimentando com arroz, purê de mandioquinha, carne moída, bebendo água... A fisioterapia faz com que ele fique bastante cansado, mas é importante que ele continue", anunciou Diogo. Ainda de acordo com ele, Rodrigo tem feito exercícios neurológicos, como soletrar palavras de trás pra frente e fazer contagens regressivas.

Segundo o irmão, o ex-brother está progredindo na recuperação da lucidez. "Ele está bem, está melhorando, recuperando mais a consciência. Hoje senti que ele está mais consciente do que nos outros dias, já está mais situado do que está acontecendo", disse.

Além disso, Diogo citou a possibilidade de o ex-BBB gravar um vídeo de agradecimento para o público, já que visitará o irmão no feriado de Tiradentes, celebrado nesta quinta (21). "Tudo no tempo dele, como ele se sentir melhor, se sentir bem. Vocês [os fãs] têm sido essenciais, importantes demais nessa recuperação. E, quando ele sair, vai entender a força que teve de vocês, o apoio de vocês e essa união, essa corrente do bem", agradeceu.