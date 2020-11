Roberto Carlos pode ter bens penhorados por dívida de IPTU

A Prefeitura de São Paulo pediu a penhora dos bens do cantor Roberto Carlos por conta de uma dívida de IPTU no valor de R$ 45 mil.

Segundo o colunista Rogério Gentile, do UOL, Roberto é dono de um imóvel onde funciona o restaurante do cantor Ed Carlos. Em 2005, o Rei soube que o amigo havia tido um AVC e comprou o imóvel. “O Roberto nunca me cobrou nenhum aluguel, ele não me deixa pagar nem o IPTU", disse Ed Carlos em entrevista ao UOL em 2015.

A prefeitura entrou na Justiça cobrando Roberto Carlos referente a dez prestações não pagas do IPTU de 2018. Em março, o cantor fez um acordo e pagou apenas a primeira parcela, segundo a prefeitura.

A assessoria de Roberto disse que a dívida é do inquilino, Ed Carlos, e que a dívida será paga. Falta agora a Justiça analisar o pedido de penhora.