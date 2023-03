Risco de derrota da MP dos combustíveis no Congresso, relatos de escravizados no RS e outras notícias do dia

Conheça o Super Nintendo World, parque temático de Mario Bros na Califórnia. Nova ala no Universal Studios, em Los Angeles, traz atrações inspiradas no famoso game do encanador

Novas regras de fabricação e venda do bacon começam a valer. Só corte de barriga poderá ser vendido com o nome de bacon, mas será permitido vender 'bacon de paleta' e 'bacon de costela'.

Uso de máscara em avião e aeroporto deixa de ser obrigatório no país. Exigência deve ser mantida para tripulante que esteja com caso suspeito da doença.

Petrobras tem lucro de R$ 188,3 bilhões em 2022, o maior da história das empresas brasileiras. Com petróleo caro, estatal lucrou R$ 188,3 bilhões no ano; nova gestão tenta reter dividendos.

Divulgar cartão de vacinação de Bolsonaro viola lei, diz Ministério da Saúde sob Lula. Pasta usa argumento já rejeitado pela CGU para manter negativa à divulgação de dados do cartão do ex-presidente.

Governo quer atrasar votação de MP dos combustíveis em meio a risco de derrota no Congresso. Lideres do centrão querem mandar recado de que Planalto ainda precisa organizar base na Câmara.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O risco de derrota da MP dos combustíveis no Congresso, os relatos de surras e choques elétricos de escravizados no RS, o apagão na Argentina e outras notícias para começar esta quinta-feira (2).

