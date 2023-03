Fred Nicácio e Gustavo se evitam nos bastidores da Globo após BBB23

Aliados no BBB23, Fred Nicácio e Gustavo têm se evitado nos bastidores da Globo. O climão se deve ao médico assistir o que o colega de quarto falava sobre ele pela costas quando ainda estavam no confinamento.

De acordo com o colunista Kadu Brandão, do IG Gente, a dupla teria que participar juntos do BBB- A Eliminação no Multishow, mas ambos exigiram que as entrevistas ocorressem individualmente.

Apesar do climão na produção do programa, o pedido foi atendido. Ainda segundo Brandão, os dois foram entrevistados separadamente. Umas das grandes decepções de Fred Nicácio com Gustavo foi o caso da intolerância religiosa.