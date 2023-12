Rihanna não pretendia revelar gravidez no Super Bowl

"Foi uma experiência fora-do-corpo. Acho que já ouvi isso antes, mas senti pela primeira vez no Super Bowl. As indicações são uma prova da minha equipe. Eles são incríveis, é por isso que trabalho com eles! Eles são os melhores dos melhores e todos merecem ser reconhecidos por essa produção", comemorou.

Rihanna não pretendia revelar a gravidez no que acabou sendo uma apresentação icônica no Super Bowl em fevereiro deste ano.

