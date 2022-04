Rihanna e A$AP Rocky separados? Rumores de flagra de traição agitam web

Até o momento, as alegações de Pisano não foram confirmadas pela assessoria oficial dos artistas. Mas, o rumor já foi compartilhado diversas vezes, levando o nome de Rihanna para as trends do twitter.

O escritor e influencer Louis Pisano foi o responsável de tuitar a informação. “Rihanna & Asap Rocky se separaram. Rihanna terminou com ele depois que ela o pegou traindo com a designer de sapatos Amina Muaddi”, diz a publicação.

