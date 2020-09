Reynaldo Gianecchini impressiona ao aparecer com cabelo todo branco

Reynaldo Gianecchini aproveitou a quarentena para deixar os cabelos crescerem naturalmente. O ator de 47 anos atualizou as fotos do Instagram nesta terça-feira (15), com os cabelos completamente brancos, e ganhou elogios dos seguidores:

"Ficou gato grisalho", elogiou uma, "Igual vinho", comentou outra", "Ódio dos homens que ficam lindos de cabelos brancos! Dois fios que eu deixo sem pintar, o povo já comenta: Cara de cansada amiga", comentou mais uma, "Pode já gravar a segunda temporada de The Witcher!", comparou um terceiro.