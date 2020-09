Mister leva 'fora' e se irrita: 'Sou o mais lindo de Bento Gonçalves'

O Mister Bento Gonçalves, João Pedro Salgado, perdeu a vaga para disputar ao Mister Brasil após uma conversa entre ele e uma moça viralizarem nas redes sociais. Ele teria reagindo mal ao ser rejeitado pela jovem. O caso aconteceu em Rio Grande do Sul.

"Que papo é esse de não fazer o seu estilo? Se eu faço estilo de todas?", teria rebatido João Pedro ao levar um fora. "Só me fala desse estilo. Se eu sou considerado uns dos homens mais lindos do estado. O mais lindo de Bento (Gonçalves). Que papo é esse de não fazer teu estilo?", teria insistido logo após o toco.

"Faz o estilo de todas, menos o meu. Mas como disse, tu é muito querido", teria respondido a garota, que não foi identificada.

"Ah, você gosta daqueles desajeitados, magrelos, com cara de ladrãozinho? Só uma coisa, bebê: Voce quer ser miss? Nunca disputou um concurso ainda, né. Na prática, você tem que ter gosto. Agora, dizer que o Mister da sua cidade não faz teu tipo", teria dito.

O caso repercutiu nesta terça-feira (15) e a organização do Mister Rio Grande do Sul aproveitou para se pronunciar sobre a polêmica.

"A nossa organização não compactua com qualquer tipo de preconceito ou machismo. Muito menos partindo de nossos representantes. Os atos cometidos pelo Mister Bento Gonçalves 2020, João Pedro Salgado, são de sua total responsabilidade. Por esses atos, ele perdeu a vaga ao Mister Brasil, não fazendo parte do time gaúcho", diz o texto, publicado no Facebook.