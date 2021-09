Revoltada, Renata Fan desabafa após ser acusada de destratar cabeleireira da Band

Em seguida, ela falou sobre sua conduta no trabalho e disse que as palavras mais importantes da sua vida são ”bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada e por favor”. Ela disse que tem caráter e é dura quando necessário, mas sabe agradecer e elogiar. “Quem é humilde não fala que é humilde, pratica a humildade, e é meu lema de vida”.

