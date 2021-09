Pelé tem alta após quase 1 mês internado por retirada de tumor

As informações são de que ele espera sair andando do hospital. Pelé dará continuidade ao tratamento em casa. Nas últimas semanas, ele vinha melhorando cada dia mais, com a companhia da filha Kely Nascimento, e da mulher Márcia.

O rei do futebol, de 80 anos, deu entrada na unidade de saúde para realizar exames de checkup, e por lá acabou descobrindo um tumor no cólon. Após a cirurgia, ele recebeu alta da UTI, mas pouco depois chegou a retornar para a Unidade de Tratamento Intensivo, por precaução devido à idade, após ter um mal-estar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.