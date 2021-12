Réveillon sem Paulo Gustavo será 'mais difícil', diz Thales Bretas

Este será o primeiro réveillon que Thales Bretas passa sem o marido Paulo Gustavo, que morreu em maio deste ano em decorrência da covid-19. Para ele, será a virada de ano "mais difícil", segundo descreveu nesta sexta-feira, 31, numa publicação em rede social. O dermatologista reuniu fotos e vídeos de momentos vividos durante festas de ano-novo em que os dois estiveram juntos. "Fiz um apanhado dos últimos 8 réveillons que passei, os mais felizes da minha vida! Essa virada provavelmente será a minha mais difícil (pelo menos espero que não venham piores). A pandemia interrompeu o meu sonho e o de milhares de famílias. Mas não me falta força para seguir e alimentar a esperança de dias melhores, anos alegres por vir!", ele escreveu. Bretas disse que "virar essa página" simbólica será um "desafio doloroso", mas como a virada de ano é apenas uma noite, com muitos dias pela frente, é tempo de reorganização, planejamento e novas metas. "E gratidão por ainda estarmos aqui escrevendo nosso livro da vida", completou.

