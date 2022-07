Repórter da Globo é ameaçada ao vivo por homem armado; Vídeo

“Nós acabamos de ser ameaçados no Morro do Cabral. A gente vai sair daqui agora, um homem armado nos mandou embora neste momento. Esse rapaz aqui apontou uma arma para mim. Pouco antes, um comparsa dele passou por aqui e falou que a gente tinha que meter o pé”, contou Daniela com a voz trêmula.

A jornalista falava sobre os tiroteios nos morros de Vitória quando parou a narração. Segundos depois, a repórter retoma a fala e avisa que foi ameaçada por um homem com uma arma e está deixando o local. O cinegrafista ainda consegue captar imagens do indivíduo que sai andando.

A repórter da TV Gazeta Daniela Carla, foi ameaçada ao vivo por um criminoso durante a cobertura do tiroteio no centro de Vitória-ES pic.twitter.com/36639895T5

