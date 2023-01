Renatinho do Bokaloka morre após infarto durante show

"A comunidade do samba está em luto e neste momento pedimos muita oração e desejo de força para os familiares, amigos e fãs do artista", diz um trecho da nota divulgada pela assessoria de imprensa.

Renatinho Bokaloka morreu aos 48 anos no fim da tarde desta quinta-feira (5) após sofrer um infarto durante o show do grupo de pagode Bokaloka na noite da quarta-feira, no Bar do Zeca, no Rio de Janeiro.

