Noah Schnapp, de Stranger Things, revela que é gay e brinca com reação de amigos e familiares

O post viralizou nas redes sociais assim que foi publicado no TikTok. O vídeo mostra as reações de familiares e amigos à notícia de que é gay.

"Quando eu finalmente contei para meus amigos e família que era gay depois de passar 18 anos assustado 'no armário' e tudo que eles disseram foi: 'nós sabemos'", escreveu Noah na legenda do vídeo em que aparece fazendo uma expressão engraçada. "Acho que sou mais parecido com o Will do que imaginava", brincou.

Noah Schnapp comes out as gay in new TikTok. pic.twitter.com/b8hT6VDyqD

