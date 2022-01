Renata Vasconcellos é afastada do Jornal Nacional após testar positivo para Covid-19

A jornalista Renata Vasconcellos foi afastada do Jornal Nacional após testar positivo para Covid-19. Ela foi diagnosticada no sábado (08) e apresentou sintomas bem leves da doença. Nas redes sociais, a jornalista publicou uma foto usando máscara e escreveu na legenda "Vai passar". Os seguidores declararam apoio à apresentadora do telejornal da Globo. “Vai passar sim! Só precisa a gente ter força e muita fé! Que tudo isso vai passar!!”, “Que passe, e deixe ensinamentos. Negacionismo nunca mais!!!”, “Rê, que Deus ilumine o teu caminho. Um ano abençoado para vc e sua família”, dispararam.

