Reinaldo Gottino está internado na UTI após mal súbito

Reinaldo segue sem previsão de alta e aguarda para realizar uma angiotomografia, para verificar como estão as artérias do coração do apresentador.

Gottino, que passou mal antes de entrar no ar com o Balanço Geral SP, da Record, contou ao colunista Ricardo Feltrin o susto que levou. “Foi um susto grande, um susto enorme. Minha pressão foi a 19. Na hora que o peito doeu a gente teve de correr para o hospital”, disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.