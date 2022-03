Leandro, do KLB, e Natália Guimarães se casam após 14 anos juntos

Natália Guimarães, 37, e Leandro, do KLB, se casaram na noite dessa quarta-feira (23) em uma cerimônia, em São Paulo.

Juntos há 14 anos, os dois oficializaram a união somente agora e as filhas gêmeas do casal, Maya e Kiara, de 8 anos, levaram as alianças ao altar.

Leandro e Natália reuniram cerca de 60 convidados no local e o noivo subiu ao palco com os irmãos Kiko e Bruno cantando os sucessos do KLB.