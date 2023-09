Regis Danese tem ‘quadro regular’ após passar mal e ter alta adiada

Regis teve alta adiada após passar mal . O organismo do cantor estava demorando mais tempo para digerir alimentos, segundo informou o médico ao G1. Uma tomografia mostrou um líquido no estômago, com isso a necessidade de usar a sonda nasogástrica.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.