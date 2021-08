Reginaldo Leme confunde Band com Globo mais uma vez e cita Jornal Nacional

reginaldo leme com saudade do galvão só hoje mandou um bom dia amigos da glo e eu disse isso no jornal nacional pic.twitter.com/SpUaVvuuqW

No dia 18 de julho, o comentarista disse durante o Show do Esporte: “Bom dia, amigos da Globo”.

"Evidentemente a Mercedes errou, e até disse isso no Jornal Nacional: a única chance do Verstappen ficava naquela da Mercedes errar", disse, ao falar sobre um erro de estratégia da Mercedes com Lewis Hamilton, que ficou em terceiro na competição.

