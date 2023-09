Recuperada da Covid, Tatá Werneck tem alta hospitalar

Durante seu período de internação, Tatá esteve acomodada em um quarto da Clínica São Vicente, localizada na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. A atriz havia celebrado seu aniversário de 40 anos com uma festa em sua residência no domingo anterior à hospitalização, o que acabou impactando o cronograma de gravações da novela "Terra e Paixão". Além de Tatá, o ator Jonathan Azevedo, que interpreta o personagem Odilon na trama, também havia sido diagnosticado com Covid-19, contribuindo para as modificações nas gravações da produção.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.