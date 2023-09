Mulher de Kayky Brito atualiza estado de saúde do ator: 'Sigo com fé'

No Instagram, Tamara publicou uma foto em família. "Estamos todos com você, juntos em um só coração".

"Que Deus dê forças e ilumine meu amor! Após vê-lo no CTI, estou esperançosa, sigo com fé e acreditando que ele vai conseguir ficar bem. Agradeço as inúmeras manifestações de apoio e orações", escreveu Tamara.

Tamara Dalcanale, mulher de Kayky Brito, postou sobre o estado de saúde do ator após visitá-lo no Hospital Copa D'or, neste domingo (03).

