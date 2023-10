Record proíbe jornalistas de usar jeans, cabelo cacheado e batom vermelho

A Record atualizou o Manual de Estilo imposto para todos os jornalistas, com determinações sobre tipos de roupas que podem ou não usar durante o trabalho, e chamou a atenção pela quantidade de restrições colocadas para as mulheres que aparecem no vídeo, seja na reportagem ou nos estúdios. Entre as proibições estão calça jeans, cabelos cacheados e até batom vermelho.



A coluna obteve o material após alguns repórteres nos procurarem manifestando certa indignação com a quantidade de restrições. E vamos listar aqui algumas das características que mais chamaram a atenção na lista de proibições.

Em termos de figurinos, foi imposto que é terminantemente proibido para as mulheres surgirem de calça jeans. É obrigatório usar apenas calças sociais em tons escuros e neutros. Caso queira incrementar o look, são permitidos cintos de couro preto ou marrom, e com fivelas discretas. Quaisquer outros modelos em cores diferentes serão barrados.

Da cintura para cima, a lista de restrição também é detalhada: não pode usar blusas, camisas ou vestidos com rendas, estampas, babados ou tecidos com aplicações. As malhas devem ser lisas e em cores neutras e discretas. Em dias de calor, decotes são permitidos, desde que sejam em corte V e não muito profundos. Golas arredondadas também estão liberadas. Já os cortes mais trabalhados e sobreposições são vetados.

Como as mulheres normalmente gostam de usar mais acessórios que os homens, estão liberados alguns itens: brinco ponto de luz, aliança de casamento ou compromisso, anel (discretos e em poucas quantidades) e relógio. É terminantemente proibido aparecer no ar com colares ou correntes.