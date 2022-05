Record e Luiz Bacci são condenados por inventar fatos em reportagem

Segundo o colunista Rogério Gentile, do Uol, a reportagem era sobre a mulher que estava sendo chantageada pelo ex-namorado, que estava exigindo dinheiro pra não divulgar suas fotos íntimas, mas na verdade a mulher era vítima de estelionato. O ex dela fingia ser policial e dizia que ela tinha débitos com a Receita Federal e caso não quitasse a dívida, ela seria presa.

A Record e o apresentador Luiz Bacci foram condenados pela Justiça de São Paulo a indenizar uma mulher, alvo de uma reportagem no ano passado, por danos morais. As partes devem pagar R$ 10 mil a mulher por ter inventado fatos na reportagem.

