Recém-solteiro, Rafael Cardoso beija Jojo Todynho ao vivo na Globo

A cantora Jojo Todynho foi surpreendida com um beijo de Rafael Cardoso enquanto participava do programa "Central da Copa", neste domingo (4). O ator fazia uma participação especial na atração ao vivo da Globo sobre a Copa do Mundo quando dançou ao lado da comentarista e a beijou.

O beijo aconteceu após Jojo contar que fez uma música para Rafael. "Só se for para dançar comigo", respondeu o ator, antes de se aproximar da cantora enquanto ela cantava "bota na boca, bota na cara, bota onde quiser".

Todynho ficou chocada com o beijo e sorriu enquanto Cardoso se explicava. "Ah, falou bota na boca, na cara, onde quiser e eu fiquei nervoso", comentou. Veja o vídeo do momento abaixo:

O beijo de Jojo e Rafael aconteceu no mesmo dia em que o fim do casamento do ator com Mari Bridi foi confirmado, após 15 anos juntos. O ex-casal tem dois filhos, Aurora, de 7 anos, e Valentim, de 4. Cardoso já havia declarado que está solteiro em um evento na última semana, no Festival Village Betano, mas Mari comunicou no domingo que estava "digerindo a situação".