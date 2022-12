Influencers ignoram ordem da Anvisa e viajam sem máscara para Farofa da Gkay

Em nota, a Latam, empresa aérea que teve avião fretado pela Gkay, informou que "no embarque da aeronave, comunicou a todos os passageiros que utilizem a máscara em todos os momentos do voo, exceto durante o serviço de bordo, conforme determina a Anvisa. A orientação nas áreas do aeroporto é de responsabilidade do administrador aeroportuário".

No último dia 23 de novembro, a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde aprovou uma resolução que obriga o uso de máscaras em aviões e aeroportos de todo o Brasil após aumento no número de casos de covid-19.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.