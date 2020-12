Recém-casado, Fábio Assunção anuncia que vai ser pai novamente

Fábio Assunção vai ser pai mais uma vez. O ator de 49 anos anunciou que ele e a esposa, a advogada Ana Verena, estão esperando um bebê.

"Estamos grávidos. Então, ano que vem, vai chegar aí um filho, ou uma filha. Meu terceiro, mas nosso primeiro", disse à revista GQ.

O ator é pai de João, de 17 anos, fruto do relacionamento com Priscila Borgonovi, e de Ella, de 9 anos, com a ex Karina Tavares.