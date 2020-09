RBD faz anúncio de live sem dois integrantes do grupo

O surto vem! O RBD irá se reunir em um evento virtual, no dia 26 de dezembro, junto a uma maratona de homenagens que terminará com uma apresentação ao vivo. Porém há rumores que Dulce Maria e Alfonso Herrera vão ficar de fora do evento.

Os ingressos terão pré-venda em 02 de outubro, sendo aberta ao público no dia 04, conhecido como Dia Mundial do RBD. O valor que pode chegar a US$ 35 (R$ 196, aproximadamente).

O evento ocorrerá na Cidade do México com duração de 6 horas. Além disso, os fãs do mundo todo vão poder enviar vídeos para a página seroparecer.world.