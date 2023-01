RBD confirma shows no Brasil; veja datas das apresentações e das vendas de ingressos

RBD confirmou duas datas para shows no Brasil, com a turnê "Soy Rebelde Tour 2023".

O grupo mexicano terá shows em São Paulo (Allianz Parque), no dia 17 de novembro, e no Rio de Janeiro no dia 19 de novembro no Engenhão.

A pré-venda começa nos dias 24 e 26 de janeiro. E no dia 27 de janeiro, as vendas. As informações estão disponíveis no site oficial da banda.