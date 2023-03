Ratinho se revolta após levar golpe na internet: ‘vou meter vocês na cadeia'

"Podem até enganar as pessoas, mas o absurdo que vocês fazem. Essa enganação, e ninguém vai para a cadeia, cacete. Esses bandidos não vão para a cadeia? Eu vou processar vocês, eu vou pegar todos os meus advogados e vou processar. Eu vou meter vocês na cadeia e, se eu não puder (prender vocês) vocês vão me indenizar", completou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.