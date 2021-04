Ratinho é vacinado sem máscara e recebe criticas de seguidores

O apresentador estava sem a máscara, ítem essencial para não contaminar outras pessoas e a si mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. Com isso, ele foi questionado em vários comentários: “Legal, mas cadê a máscara?”, “Só faltou a máscara”, “Mau exemplo”", Talvez você não saiba que, mesmo vacinado, precisa usar máscara para não contaminar o próximo", foram alguns dos comentários.

