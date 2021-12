Ratinho cai em golpe, perde R$ 50 mil e se revolta: 'vá para o inferno'

Ratinho revelou que perdeu R$ 50 mil ao cair em um golpe do Whatsapp. Ele transferiu o valor achando que era para o filho após receber mensagens no aplicativo. "Perdi R$ 50 mil. Um vagabundo se passando pelo meu filho usou a foto dele, mas com um número de telefone diferente, disse que estava nos Estados Unidos e estava precisando de dinheiro", relatou. Desconfiado, o apresentador pediu para que o filho fizesse uma ligação para falar sobre o ocorrido, mas os bandidos arrumaram uma desculpa para não serem descobertos. Se passando pelo filho de Ratinho, o bando enviou mensagem ao apresentador dizendo que não poderia fazer ligação porque o telefone era de uma outra pessoa. "Acabei mandando R$ 35 mil e depois mandei mais R$ 15 mil, agora quero que esse vagabundo vá para o inferno", se revoltou.

