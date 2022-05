Rapper em ascensão Lil Keed morre aos 24 anos nos EUA

Lil Keed tinha a carreira em ascensão e tevecolaborações com rappers como Travis Scott e Chris Brown no seu último álbum, ‘Trapped On Cleveland 3’, lançado em 2020.

“Não acredito que vi você morrer hoje, mano. Eu chorei todas as minhas lágrimas. Eu sei o que você quer que eu faça e isso é difícil para a mãe, o pai, e com seus filhos Naychur e Whiteboy".

Morreu aos 24 anos Raqhid Render, o rapper Lil Keed. A notícia foi confirmada pouco antes de ele se apresentar em um festival de música em Charlotte, na Carolina do Norte, nos EUA, no sábado.

