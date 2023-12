Rafael Cardoso posa com mãe de sua filha no colo e confirma término com influencer no mesmo dia

Rafael Cardoso e a influenciadora Vivian Linhares não estão mais juntos. A informação foi confirmada pela assessoria do ator nesta segunda-feira (11).

O ator compartilhou hoje uma foto de um 'momento família' ao lado da filha recém-nascida, Helena, e da mãe da criança, a psicóloga Carol Ferraz, com quem ele havia tido um breve relacionamento.

A notícia de gravidez de Carol veio à tona pouco após o ator ser clicado com Vivian Linhares, com quem na época tinha acabado de reatar o relacionamento. Mas parece que o romance não resistiu e agora Rafael se reaproxima da outra ex, Carol.

O ator ainda é pai de Aurora e Valentim, de 9 e 5 anos, frutos do casamento com Mari Bridi. Os dois ficaram juntos por 15 anos e se separaram no fim do ano passado.