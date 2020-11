Rafa Kalimann tem pedido de namoro emocionante e com fogos de artifício

Rafa Kalimann está oficialmente namorando! A ex-BBB foi surpreendida com um pedido de namoro pra lá de especial do cantor Daniel Caon, na noite desta segunda-feira (9).

A influencer compartilhou detalhes do momento que teve até show de fogos de artifício seguido da frase 'Quer namorar comigo?'.

"Em estado de choque. Ele fez uma música com nossa história, bem assim, de trás pra frente. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda mas estou anestesiada. Obrigada por ser do jeitinho que você é, Daniel Caon", disse ela.

"Nós nos relacionamos há 7 anos atrás e nunca mais havíamos nos visto e o programa nos reaproximou. Mas não parou por aí...", escreveu ela em uma sequência de stories. "Ele cuida de cada detalhe para me ver bem".

Os dois estavam juntos, mas não haviam colocado 'status' no relacionamento.